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27.05.19 10:49

В поезде из Киева в Польшу обнаружили 7 тысяч пачек сигарет. ФОТО

В поезде Киев – Вроцлав было обнаружено почти 7 тысяч пачек контрабандных сигарет, сообщает АО "Укрзализныця".

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Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"В результате осмотра трех вагонов, в двух из них найдены 6860 пачек сигарет", - говорится в сообщении.

Блоки сигарет были спрятаны под потолком вагонов, где должны были находиться утеплительные материалы. Беспересадочные вагоны, которые проверялись, были заменены на другие, которые по графику в составе поезда №749 отправились по маршруту Киев – Вроцлав (Польша).

"На проводников поезда составлены административные протоколы, найденный подакцизный товар изъят правоохранителями. Цена подобного "утепление вагонов" могла составить в Польше около 20 тысяч евро, в Германии почти 40 тысяч евро", - сообщает "Укрзализныця".В поезде из Киева в Польшу обнаружили 7 тысяч пачек сигарет 01

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