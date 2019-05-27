Зеленский должен объявить дефолт Украины, – Коломойский

Об этом Коломойский заявил в интервью Financial Times, сообщает БизнесЦензор.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция", - сказал Коломойский. "Это пример для Украины", - добавил он.

Издание напоминает, что в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не смогла погасить кредит МВФ, хотя и временно.

Украине нужны кредиты МВФ для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60% валового внутреннего продукта. Учитывая, что платежи по долгу достигнут максимума в этом и следующем году, Коломойский думает, что Украине нечего бояться, даже если она не выполнит своих обязательств.

"Сколько раз в Аргентине был дефолт? (….) И что, они реструктурировали его. Это нормально", - сказал Коломойский.

Коломойский заявил, что победа Зеленского на выборах показала, что украинцы хотят отдохнуть от проводимых МВФ реформ жесткой экономии и безудержной коррупции, которую избиратели назвали своей главной причиной голосования за комика.

"Если Зеленский послушает (Запад) и не примет своих решений, он в итоге будет похож на Порошенко. У него будут те же цифры голосования - 5, 10 или 15 вместо 73%", - сказал Коломойский.

"Украинцам плевать на Коломойского ... Никто не интересуется красной линией Запада", - считает он.

Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за страдания страны во время ее борьбы с Россией.

"Это ваша игра, ваша геополитика", - сказал он. "Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание", - добавил Коломойский.