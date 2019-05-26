Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии, – СМИ

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с диалогом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Слияние может помочь компаниям устранить некоторые технологические и нормативные проблемы в отрасли.

Газета The Financial Times сообщила, что переговоры находятся "в продвинутой стадии". Источники газеты отметили, что Fiat позже может вступить в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, что может составить серьезную конкуренцию японскому Nissan. Гарантий, что переговоры перейдут в соглашение, нет, отметили источники.

Reuters отметил, что объединение может включить передачу части капитала. По словам источников, "это нечто больше", нежели просто партнерство. Представители двух компаний отказались от комментариев.

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