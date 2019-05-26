Uber запустила в Австралии подводное такси. ВИДЕО

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Заказать подводную прогулку можно непосредственно в приложении Uber. Сначала за заказчиком приедет автомобиль, который привезет его к побережью. Затем, в зависимости от локации, он будет доставлен к Большому барьерному рифу на вертолете или специальном прогулочном судне.

Далее заказчика ждет погружение на специальной субмарине scUber, которое не требует навыков подводного плавания или наличия оборудования для ныряния. Подводная прогулка продлится час, после чего пользователя доставят на то же место, с которого стартовало данное приключение.

Услуга scUber стоит $3 тыс., количество мест ограничено, а воспользоваться ей можно будет только в период с 27 мая по 18 июня 2019 года. Чтобы отпраздновать запуск услуги, Uber разыграет по две бесплатных поездки среди граждан США, Канады, Великобритании, Франции, Новой Зеландии и Австралии.

В прошлом году Uber запустил в Киеве услугу UberBOAT, в рамках которой киевляне могли заказать прогулку на яхте по Днепру продолжительностью до 45 минут.

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