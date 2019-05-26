Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Зарплата бизнесмена из этой суммы составила только $55 тыс., остальная часть суммы - опционы на акции компании. При этом средняя заработная плата сотрудников компании - $55,1 тыс. По этому показателю Tesla занимает 138 место рейтинга.

Топ-10 самых высокооплачиваемых глав компаний США:

Илон Маск (Tesla), $2,284 млрд (против $0,050 млн в 2017 году);

Дэвид Заслав (Discovery Inc.), $129 млн (против $42 млн);

Найкш Арора (Palo Alto Networks), $125 млн (данные не указаны);

Майкл Херд (Oracle), $108 млн ($41 млн);

Сафра Кац (Oracle), $108 млн ($41 млн);

Джон Леджер (T-Mobile US), $67 млн ($24 млн);

Роберт Айгер (The Walt Disney), $66 млн ($36 млн);

Джеймс Хеппельманн (PTC), $50 млн ($11 млн);

Фабрицио Фрида (Este Lauder), $48 млн ($18 млн);

Вивек Шах (J2 Global), $45 млн (данные не указаны).

Если говорить о зарплатах сотрудников, то самый большой средний заработок был у работников компаний: