БизнесЦензор

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26.05.19 14:04

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $2,284 млрд.

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Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Зарплата бизнесмена из этой суммы составила только $55 тыс., остальная часть суммы - опционы на акции компании. При этом средняя заработная плата сотрудников компании - $55,1 тыс. По этому показателю Tesla занимает 138 место рейтинга.

Топ-10 самых высокооплачиваемых глав компаний США:

Если говорить о зарплатах сотрудников, то самый большой средний заработок был у работников компаний:

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