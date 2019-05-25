Венесуэла резко увеличила поставки нефти на Кубу

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Согласно этим документам, с начала мая PDVSA поставила 1,4 миллиона баррелей нефти и продуктов ее переработки кубинской Cubametales по сравнению с 355 тысячами баррелей в апреле.

PDVSA продала Cubametales 646 тысяч баррелей нефти с дисконтом к цене Brent в 9,6 доллара за баррель с поставкой 22-23 мая, 200 тысяч бензина и 120 тысяч баррелей нафты с поставкой 17-19 мая, а также 450 тысяч баррелей сернистого мазута с поставкой 22-24 мая.

"Санкции США против PDVSA затруднили выход венесуэльских углеводородов на международный рынок, поэтому Cubametales была обеспечена дополнительными объемами по сравнению с изначально согласованными", — говорится в одном из документов компании.

По соглашению стран Венесуэла поставляет на Кубу нефть и нефтепродукты в обмен на товары и услуги.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.