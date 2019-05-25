Трамп объявил об усилении военной группировки на Ближнем Востоке из-за Ирана

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"Мы хотим защиты на Ближнем Востоке, - сказал Трамп журналистам перед отлетом в Японию. - Мы собираемся отправить туда относительно небольшое количество военных. Поедут очень талантливые люди. Около 1500 человек".

По словам президента, этот шаг направлен на защиту уже дислоцированных в регионе американских вооруженных сил.

Трамп одновременно заключил сделку на 8,1 млрд долларов по продаже оружия Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ, сделав это в обход конгресса - он объявил иранскую угрозу чрезвычайный обстоятельством.

Госсекретарь США Майк Помпео уведомил законодателей об этом решении президента письмом, в котором отметил, что "злонамеренная" деятельность Ирана представляет фундаментальную угрозу стабильности на Ближнем Востоке и безопасности США как за границей, так и внутри страны.

В 2018 году США по решению Трампа вышли из ядерной сделки с Ираном. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении обязательств по договору. Трамп также утверждал, что условия этого соглашения недостаточны и не ограничивают ядерные амбиции Ирана.

По условиям сделки Иран должен был ограничить программу обогащения урана и допустить в страну международных наблюдателей в обмен на смягчение санкций США.

Трамп, разорвав договор, восстановил санкции. В апреле Вашгингтон ограничил поставки иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Японии и Турции, ранее санкционный режим предусматривал исключения для них.

США также объявили террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Они обвинили Иран в использовании КСИР для международной террористической кампании.

Тегеран в ответ объявил террористической организацией CENTCOM - военные, подчиненные этому командованию как раз и дислоцированы на Ближнем Востоке.