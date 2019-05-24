Минюст РФ назвал завышенными компенсации суда в Гааге за захваченные в Крыму активы

Об этом заявил замглавы Минюста РФ Михаил Гальперин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Есть очень много доводов, в том числе связанных с размерами присуждаемых компенсаций, которые, конечно явно несоразмерны стоимости того имущества, которое было изъято. Даже по практике инвестиционных арбитражей, обычно сумма, которую заявляет истец, снижается в три-четыре раза. Вместе с тем, мы видим по тем решениям, которые уже были вынесены, что она фактически не была снижена", – заявил Гальперин.

По словам замминистра, Россия "может доказать и в арбитражах, и в государственных судах то, что эти суммы несоразмерны".

"Нам надо еще очень внимательно посмотреть, как были приобретены эти активы, теми, кто сейчас заявляет себя инвесторами", – считает российский чиновник.

Гальперин отметил, что позиция РФ остается неизменной и в вопросе о том, что международные инстанции, вынесшие эти решения, не имели такой компетенции.

При этом российский чиновник подтвердил, что все шесть решений о компенсациях будут обжалованы, сроки подачи апелляции зависят от национального законодательства государств, в чьих судах будет слушаться апелляция. Гальперин не уточнил, о каких суммах идет речь.

Как сообщалось, ранее глава Минюста РФ Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжалование еще шести.

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Напомним, в марте постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций, захватив активы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий в Крыму.

Как сообщали в "Нафтогазе", указанным решением трибунал не определил сумму убытков компании. Размер убытков будет установлен на следующем этапе процесса. НАК оценивает стоимость экспроприированных в Крыму активов как минимум в $5 млрд.

В феврале Гаагский арбитраж вынес решение в пользу "Приватбанка" по аналогичному спору с РФ, где банк требует компенсации на $1 миллиард.

В прошлом году Арбитраж в Гааге присудил $159 млн по иску 18 украинских предприятийотносительно захваченных активов в Крыму, среди которых есть связанные с Игорем Коломойским. В рамках исполнения решения арбитража связанные с олигархом компании добились ареста имущества "дочек" российских госбанков в Украине.

Ранее Россия заявляла, что не признает признает решения Третейского суда в Гааге в пользу украинских компаний за захваченные активы в оккупированном Крыму.

В частности, в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", – говорил Песков.

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