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24.05.19 20:27

Власти России возложили вопрос компенсаций за грязную нефть на "Транснефть"

Россия пока не определила суммы компенсации за загрязненную нефть, но у госкомпании "Транснефть" есть необходимые ресурсы.

Власти России возложили вопрос компенсаций за грязную нефть на "Транснефть"

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Когда все эти оценки (компенсаций, – ред.) будут лежать на столе, когда будет понятна ситуация, у нас "Транснефть" – это компания с сильным экономическим состоянием, поэтому ресурсы есть, в том числе ресурсы отвечать за те проблемы, которые были созданы", – сказал Орешкин.

Российский министр при этом допустил краткосрочное влияние ситуации с российской нефтью на экономические показатели.

"Определенное влияние на точечные цифры, конечно, может быть. Но в целом по году к каким-либо существенным изменениям вся эта ситуация не приведет", – отметил глава Минэкономразвития РФ.

Орешкин добавил, что говорить об изменении дивидендов "Транснефти" пока рано, сначала нужно провести оценку потерь всех сторон.

"Я думаю, в течение месяца эта работа будет, наверное, завершена", – подытожил российский министр.

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Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза утром 21 мая.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

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