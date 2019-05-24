Власти России возложили вопрос компенсаций за грязную нефть на "Транснефть"

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Когда все эти оценки (компенсаций, – ред.) будут лежать на столе, когда будет понятна ситуация, у нас "Транснефть" – это компания с сильным экономическим состоянием, поэтому ресурсы есть, в том числе ресурсы отвечать за те проблемы, которые были созданы", – сказал Орешкин.

Российский министр при этом допустил краткосрочное влияние ситуации с российской нефтью на экономические показатели.

"Определенное влияние на точечные цифры, конечно, может быть. Но в целом по году к каким-либо существенным изменениям вся эта ситуация не приведет", – отметил глава Минэкономразвития РФ.

Орешкин добавил, что говорить об изменении дивидендов "Транснефти" пока рано, сначала нужно провести оценку потерь всех сторон.

"Я думаю, в течение месяца эта работа будет, наверное, завершена", – подытожил российский министр.

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Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза утром 21 мая.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

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