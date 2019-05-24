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24.05.19 19:07

Греция подделала статистику для вступления в еврозону, – глава Еврокомиссии

Греция вступила в зону евро после подделки необходимых для этого данных.

Греция подделала статистику для вступления в еврозону, – глава Еврокомиссии

Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил интервью немецкой газете Bild, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это правда, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после подделки статистических материалов", – сказал Юнкер.

"Я виню себя в этом до сих пор", – подчеркнул глава Еврокомиссии.

При этом Юнкер заявил, что процедура принятия страны в еврозону с тех пор сильно изменилась.

"На сегодняшний день независимая служба – Евростат – имеет возможность тщательно проверить данные всех стран-членов ЕС. Таким образом, Европа может учиться на своих ошибках", – сказал глава ЕК.

По словам Юнкера, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу при вступлении в должность в 2009 году "не знал, в каком серьезном кризисе находилась Греция, или не хотел об этом знать".

Председатель Еврокомиссии при этом добавил, что не хотел бы выхода Греции из зоны евро.

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