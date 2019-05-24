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24.05.19 18:35

НАБУ отменило договор о продаже государственного угля по заниженной на 300 миллионов цене

Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) признал недействительным договор, по которому госпредприятие "Угольная компания "Краснолиманская" поставило более 649 тыс. тонн угля коммерческой компании-посреднику по заниженной цене.

НАБУ отменило договор о продаже государственного угля по заниженной на 300 миллионов цене

Как сообщает пресс-служба НАБУ, такое решение суд принял 22 мая, передает БизнесЦензор.

В ходе досудебного расследования следствие установило, что на момент заключения договора в госпредприятии знали, что конечным потребителем угля является ПАО "Центрэнерго" (78,289% акций которого также принадлежат государству).

Но вместо поставки напрямую противоправно привлекли компанию-посредника (ООО "Дантрейд ЛТД"), которой ГП "УК "раснолиманская" в течение 2015-2016 годов продала 649,1 тонн угля марки Г (0-100) по цене, которая оказалась почти на треть ниже рыночной на тот момент. Этот же уголь ООО "Дантрейд ЛТД" перепродавало ПАО "Центрэнерго".

"Наличие посредника в схеме поставок угля между двумя объектами государственной формы собственности было противоправным и обошлось интересам государства, по версии следствия, в 310 млн грн", – сказано в сообщении.

Судебное решение вступило в законную силу, что позволяет госпредприятию взыскать с частной компании значительные средства.

В НАБУ отмечают, что это – второй договор по поставкам угля ГП "УК "Краснолиманская", который аннулирован по иску НАБУ. Первый – на поставку 65,13 тыс. тонн угля – признал недействительным в декабре 2018 года Восточный апелляционный хозяйственный суд. Законность этого решения в марте 2019 года подтвердил Верховный Суд.

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Как сообщалось, с 2016 года детективы НАБУ расследуют факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Угольная компания "Краснолиманская" при закупке угля и поставки его ПАО "Центрэнерго" (78,29% принадлежит государству).

По данным НАБУ, частные компании-посредники закупали уголь у государственного предприятия по ценам, которые отличались от рыночных, для дальнейшей поставки его ПАО "Центрэнерго". Но фактическая поставка осуществлялось напрямую: от госпредприятия – ПАО "Центрэнерго".

В марте 2017 года СМИ сообщали об обысках НАБУ на "Краснолиманской", которые связывали с фирмами "Дантрейд лтд" и "Торговый дом-ресурс", через которые уголь государственной шахты поставлялсь на государственные ТЭС.

Обе эти же компании упоминалось в сообщении "Экономической правды" относительно обысков в офисе нардепа Сергея Трегубенко (БПП) в бизнес-центре "Парус" в декабре 2016 года.

Трегубенко раньше называли "смотрящим" за угольной отраслью от группы бизнес-партнера президента Игоря Кононенко (замглавы фракции БПП). Однако осенью 2016 года он потерял влияние на Министерство энергетики после отставки с поста заместителя главы ведомства Дмитрия Лабоженко.

После того новым "смотрящим" стали называть Виталия Кропачева, который взял под контроль углеобогатительные фабрики Александра Януковича.

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