НАБУ отменило договор о продаже государственного угля по заниженной на 300 миллионов цене

Как сообщает пресс-служба НАБУ, такое решение суд принял 22 мая, передает БизнесЦензор.

В ходе досудебного расследования следствие установило, что на момент заключения договора в госпредприятии знали, что конечным потребителем угля является ПАО "Центрэнерго" (78,289% акций которого также принадлежат государству).

Но вместо поставки напрямую противоправно привлекли компанию-посредника (ООО "Дантрейд ЛТД"), которой ГП "УК "раснолиманская" в течение 2015-2016 годов продала 649,1 тонн угля марки Г (0-100) по цене, которая оказалась почти на треть ниже рыночной на тот момент. Этот же уголь ООО "Дантрейд ЛТД" перепродавало ПАО "Центрэнерго".

"Наличие посредника в схеме поставок угля между двумя объектами государственной формы собственности было противоправным и обошлось интересам государства, по версии следствия, в 310 млн грн", – сказано в сообщении.

Судебное решение вступило в законную силу, что позволяет госпредприятию взыскать с частной компании значительные средства.

В НАБУ отмечают, что это – второй договор по поставкам угля ГП "УК "Краснолиманская", который аннулирован по иску НАБУ. Первый – на поставку 65,13 тыс. тонн угля – признал недействительным в декабре 2018 года Восточный апелляционный хозяйственный суд. Законность этого решения в марте 2019 года подтвердил Верховный Суд.

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Как сообщалось, с 2016 года детективы НАБУ расследуют факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Угольная компания "Краснолиманская" при закупке угля и поставки его ПАО "Центрэнерго" (78,29% принадлежит государству).

По данным НАБУ, частные компании-посредники закупали уголь у государственного предприятия по ценам, которые отличались от рыночных, для дальнейшей поставки его ПАО "Центрэнерго". Но фактическая поставка осуществлялось напрямую: от госпредприятия – ПАО "Центрэнерго".

В марте 2017 года СМИ сообщали об обысках НАБУ на "Краснолиманской", которые связывали с фирмами "Дантрейд лтд" и "Торговый дом-ресурс", через которые уголь государственной шахты поставлялсь на государственные ТЭС.

Обе эти же компании упоминалось в сообщении "Экономической правды" относительно обысков в офисе нардепа Сергея Трегубенко (БПП) в бизнес-центре "Парус" в декабре 2016 года.

Трегубенко раньше называли "смотрящим" за угольной отраслью от группы бизнес-партнера президента Игоря Кононенко (замглавы фракции БПП). Однако осенью 2016 года он потерял влияние на Министерство энергетики после отставки с поста заместителя главы ведомства Дмитрия Лабоженко.

После того новым "смотрящим" стали называть Виталия Кропачева, который взял под контроль углеобогатительные фабрики Александра Януковича.

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