Крупнейший производитель продуктов питания "Чумак" сменит собственника

Об этом сообщил гендиректор "Дельта Вилмар" Юрий Голянич, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чумак" – один из крупнейших производителей продуктов питания в Украине. "Дельта Вилмар" покупает эту компанию полностью", – сказал Голянич.

Топ- менеджер уточнил, что детали сделки будут известны в начале следующей недели.

Согласно информации на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), регулятор согласовал покупку компанией Flottotrade Limited компании Crestone Investments Limited (обе – Кипр).

Компания Crestone Investments владеет ООО "Дочерняя компания "Чумак", конечным бенефициаром указан глава Dragon Capital Томаш Фиала.

По данным кипрского реестра, одним с директоров компании Flottotrade Limited является российский бизнесмен Иван Сидорок. По информации на его сайте, он является сооснователем совместного предприятия Wilmar Nizhny Delta с азиатским агропромышленным холдингом Wilmar International Ltd.

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"Чумак" является крупнейшим производителем продуктов питания: консервированных овощей, соусов, кетчупов, макарон, майонезов, десертов. Также выпускает продукцию для торговых сетей и HoReCa под СТМ.

Согласно финансовому отчету компании, его выручка в 2018 году составила почти 1,5 млрд грн (+24%), чистый доход вырос в 3,5 раза, до 100,4 млн грн.

ООО "Дельта Вилмар СНГ" создано в 2004 году. Специализируется на производстве масложировой продукции и ингредиентов для хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов. В структуру компании входит два завода – один по переработке тропических масел, другой – по переработке масличных культур, а также комплекс по перевалке растительных масел в порту "Пивденный".

Как сообщалось, в начале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital через ООО "Компания "Чумак" приобрести контроль над ЧАО "Чумак" (Каховка Херсонской области), которым она с 2008 года владела совместно со шведской инвесткомпанией East Capital.

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