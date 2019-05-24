Через новый Бескидский тоннель за год прошло 19 тысяч поездов

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Кравцов отметил, что 24 мая исполняется ровно год, как "Укрзализныця" открыла регулярное движение поездов через новый двухпутный Бескидский тоннель в Карпатах, который соединяет Украину со странами Евросоюза.

"Нынешние показатели и тенденция к существенному увеличению грузовых и пассажирских потоков через новый Бескидский тоннель соответствует расчетам его окупаемости. С июня 2018 года через новый тоннель в направлении западных границ государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов общей численностью более 500 тыс. вагонов. Грузооборот в обоих направлениях составил почти 2,5 млрд тонно-километров брутто", – рассказал глава "Укрзализныци".

Кравцов уточнил, что среди грузов, следующих через тоннель на экспорт, преобладает украинская продукция горнодобывающей и металлургической промышленности, а также грузы в контейнерах.

В пассажирском сообщении за год через новый Бескидский тоннель обоих направлениях прошло 8 590 пассажирских и пригородных поездов.

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Глава "Укрзализныци" отметил, что в первом квартале 2019 года среднесуточное количество грузовых поездов, следовавших через Бескидский тоннель перегоном Лавочное - Мукачево, почти на 19% превышает показатель первого квартала 2018 года.

По расчетам компании, окупаемость реализованного проекта приходится на 2042 год. При этом учитываются не только доходы от грузовых и пассажирских перевозок, а также уменьшение эксплуатационных расходов от функционирования нового тоннеля.

Кроме того, новый двухпутный тоннель гарантирует высокий уровень безопасности движения. А благодаря увеличению скорости движения поездов (грузовых - до 60 км/ч, пассажирских - до 70 км/ч) и возможности параллельного пропуска двумя путями пропускная способность перегона выросла вдвое, что положительно повлияло на показатели работы железной дороги.

Как сообщалось, новый двухпутный Бескидский тоннель через Карпаты был открыт 24 мая 2018 года .

Старый Бескидский тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. Кроме того, однопутный тоннель ограничивал пропускную способность всего международного транспортного коридора.

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