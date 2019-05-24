"Метинвест" Ахметова сократил выручку в первом квартале на 5%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованным 24 мая предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании, скорректированный показатель EBITDA по итогам первого квартала составил $435 млн, что на 33% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом поясняется, что выручка сократилась главным образом из-за снижения цен реализации металлопродукции, которые следовали глобальным бенчмаркам, а также уменьшения объема перепродаж. Это было частично компенсировано увеличением объемов продаж металлопродукции собственного производства ввиду изменения продуктового портфеля, в основном, после запуска машины непрерывного литья заготовки №4 на Мариупольском меткомбинате им. Ильича (ММК), что позволило предприятию направить большие объемы жидкого чугуна в производство стали и продукции более глубокого передела вместо чушкового чугуна.

Кроме того, группа увеличила объем продаж железорудной продукции и повысила цены реализации на фоне снижения предложения на мировом рынке.

Согласно отчету, в первом квартале 2019 года консолидированный показатель EBITDA снизился, в основном, из-за сокращения EBITDA металлургического сегмента на $309 млн. При этом показатель EBITDA горнодобывающего сегмента вырос на $19 млн, а корпоративные накладные расходы и элиминации сократились на $76 млн.

В результате в январе-марте 2019 года доля горнодобывающего сегмента в общем показателе EBITDA (до корректировки на накладные расходы и элиминации) достигла 84% (48% в первом квартале 2018 года), при этом доля металлургического сегмента составила 16% (52%).

По данным компании, снижение консолидированного показателя EBITDA, в основном, обусловлено двумя факторами: снижением средней цены реализации металлопродукции, что негативно повлияло на продажи собственных полуфабрикатов и готовой продукции, доходы от перепродажи и вклад металлургического совместного предприятия; и увеличением затрат, ввиду: повышения заработной платы производственного персонала (25% в апреле и 10% в октябре 2018 года) и соответствующих социальных взносов; увеличения расходов на ж/д услуги и фрахт из-за роста поставок слябов и железорудной продукции в Европу и Юго-Восточную Азию на фоне увеличения платы за пользование вагонами, роста расходов на энергоносители из-за повышения цен на природный газ и тарифов на электроэнергию для украинских активов на 6% и 12% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также ростом потребления электроэнергии и топлива; негативными изменениями в объемах незавершенного производства и готовой продукции в первом квартале 2019 года на фоне снижения запасов по сравнению с позитивным изменением в первом квартале 2018 года; и ростом затрат на ремонты.

В то же время указанные факторы были частично нивелированы увеличением объемов продаж железорудной продукции, а также собственных слябов и плоского проката; ростом средней цены реализации железной руды; и снижением себестоимости сырья и материалов, главным образом, в результате сокращения потребления покупного коксующегося угля (в результате уменьшения объемов производства кокса на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и заготовки (используемой в качестве сырья для прокатки на PrometSteel на фоне снижения производства на активе), а также снижением рыночных цен на угли и лом.

В январе-марте 2019 года рентабельность по консолидированному показателю EBITDA снизилась на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 15%. В то же время маржа по EBITDA металлургического сегмента сократилась на 11 п.п.– до 3%, а Горнодобывающего сегмента возросла на 2 п.п.– до 42%.

По состоянию на 31 марта 2019 года общий долг сократился на 2% с начала года – до $2,68 млрд, при этом объем денежных средств и их эквивалентов снизился на 22% с начала года – до $218 млн. При этом чистый долг сохранился на уровне $2,46 млрд, а соотношение чистого долга к консолидированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,1х (+0,1х с начала года).

При этом в отчете напоминается, что в январе международное рейтинговое агентство S&P изменило свой прогноз по корпоративному долгосрочному кредитному рейтингу Группы "Метинвест" на "позитивный", подтвердив рейтинг на уровне B-. В апреле, после окончания отчетного периода, рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте до уровня В+ (прогноз "стабильный"), что на два уровня выше странового потолка Украины.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".

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