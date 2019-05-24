Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Интербанка"

Как сообщает пресс-служба Фонда, 24 мая поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "интербанк", – сказано в сообщении.

Напомним, Национальный банк отозвал банковскую лицензию и принял решение о ликвидации ПАО "Интербанк" в июле 2014 года.

"Интербанк" был основан в 1992 году, его акции принадлежали компаниям "Сейшелы ЛТД" и "Интехагросервис", которые были созданы в 1991 году, реальный собственник банка был неизвестен.

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