Первые слушания о морской агрессии России против Украины пройдут 10-14 июня

Соответствующий анонс распространила пресс-служба суда в 24 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге, в ходе которых будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые Россией в споре о правах прибрежных государств на Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Это первый этап рассмотрения жалобы Киева, в ходе которого будет рассмотрен вопрос, имеет ли ПТС юрисдикцию рассматривать дело по сути. Если Суд признает свою юрисдикцию, вторым этапом будет рассмотрение дела по сути.

В соответствии с графиком, установленным ПТС, слушания будут проводиться в два тура. В понедельник, 10 июня, российская сторона представит первый раунд устных аргументов, а во вторник, 11 июня, Украина представит свой первый раунд устных аргументов. В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд устных аргументов.

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

Как сообщалось, 14 сентября 2016 года Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором указало, что с начала незаконной агрессии Российской Федерации в Крыму, права Украины в этих зонах были нарушены и узурпированные государством-агрессором.

В МИД отметили, что, несмотря на протесты Украины, Россия продолжает совершать незаконные действия в пределах морских зон Украины.

"Украина просит арбитражный суд подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить Украине соответствующие заверения и гарантии в их неповторении и возместить Украине все нанесенные Российской Федерацией убытки", - выписаны в заявлении требования украинской стороны.

В свою очередь на тот момент президент Украины Петр Порошенко также подчеркнул, что этот иск связан в том числе "с грабежом Украины в сфере энергетических ресурсов, когда Россия ворует нефть, газ, добывая их на морском шельфе Украины, происходит кража морских ресурсов и загрязнение наших территорий с негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе и во время строительства Керченского моста".

По словам Порошенко, Украина докажет с помощью арбитража юридические факты похищения Российской Федерацией природных ресурсов и нанесения вреда экологии указанного бассейна.

Постоянный Третейский суд был учрежден в 1899 году для содействия третейскому разбирательству и другим формам разрешения споров между государствами. В настоящее время ПТС оказывает административную поддержку 3 межгосударственным процессам, 106 арбитражным разбирательствам между государствами и иностранными инвесторами, 55 делам, вытекающим из договоров с участием государства или иного публичного субъекта и 2 другим спорам.

Ранее, с 3 по 7 июня, в Гааге в Международном суде ООН продолжатся слушания в деле о нарушении Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram