Корпорация TE Connectivity закроет завод в Ивано-Франковске

Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня на предприятии работает около 800 сотрудников, а полное прекращение производства планируется осуществить в несколько этапов и завершить к концу года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В процессе прекращения производства мы постоянно коммуницируем и тесно взаимодействуем с работниками и представителями органов власти в Украине. Мы осознаем, какое влияние это решение окажет на наших сотрудников в Ивано-Франковске, поэтому TE Connectivity обязуется найти решение для каждого сотрудника, которого коснется эта ситуация и предоставить исходную выходную компенсацию, сохранить социальный пакет на период работы и оказывать содействие в трудоустройстве", – сообщили в компании.

В компании пояснили, что решение закрыть завод в Ивано-Франковске принято по "результатам тщательной оценки текущей деятельности TE Connectivity на международном уровне" и с целью оптимизации цепи поставок и более эффективной логистики в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА).

В компании отметили, что в рамках стратегии TE Connectivity и ее Автомобильного направления за счет планируемых изменений ожидается повышение операционной эффективности и усиление конкурентоспособности на авторынке.

"Хотим отдельно подчеркнуть, что ситуация не связана с показателями деятельности предприятия и наших сотрудников в Украине. Мы очень ценим преданность и упорный труд каждого сотрудника. Это решение является частью нашей программы региональной оптимизации в цепи поставок и логистике", – отметили в TE Connectivity.

В компании также сообщили, что мощности украинского завода (оборудование, инструменты, процессы и продукцию) будут перенесены в ряд других стран.

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Напомним, ООО "Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед" зарегистрировано в 2006 году, а первая очередь завода начала работу в 2008 году.

В 2017 году чистый доход украинской компании составил 243,8 млн грн (годом ранее – 164,5 млн грн), чистая прибыль – 42,65 млн грн.

Корпорация TE Connectivity (до марта 2011 года — Tyco Electronics) занимает ведущие позиции на рынке в течение 76 лет и является разработчиком и поставщиком кабельной продукции и проводников для автомобильной промышленности, авиакосмической и оборонной промышленности, телекоммуникаций, компьютеров и бытовой электроники по всему миру. Компания насчитывает 80 тыс. сотрудников и работает с клиентами в 140 странах.

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