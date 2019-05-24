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24.05.19 20:19

Киевский завод шампанских вин сократил чистый убыток на треть

Киевский завод шампанских вин "Столичный" в 2018 году сократил чистый убыток на 31% – до 43,8 млн грн.

Киевский завод шампанских вин сократил чистый убыток на треть

Согласно годовому отчету предприятия, его выручка выросла в 1,5 раза – до 253,3 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время текущие обязательства компании увеличились на 11% – до 264,8 млн грн, долгосрочные обязательства отсутствуют.

Нераспределенная прибыль завода к концу отчетного периода сократилась в 3,5 раза – до 16,5 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе НКЦБФР, единственный акционер завода – австрийская компания Henkell Freixenet Austria GmbH, владеющая 100% акций – принял решение о преобразовании ЧАО в ООО.

Киевский завод шампанских вин "Столичный" работает с 1954 года. В октябре 2007 года Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG (Германия) сообщила о приобретении более 75% акций предприятия.

По данным в системе НКЦБФР, собственником 96,5% завода на третий квартал 2018 года являлась Henkell & Co Sektkellerei GmbH (Австрия).

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