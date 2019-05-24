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24.05.19 19:54

Польша полностью откажется от российского газа через 4 года, – премьер

Через три-четыре года Польша полностью освободится от поставок газа с Востока.

Польша полностью откажется от российского газа через 4 года, – премьер

Об это премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью изданию "Polska The Times", передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Моравецкий отметил, что видит большие перспективы для польско-американского сотрудничества в сфере атомной энергетики и газовой политики.

"Мы делаем ставку на поставку газа в Свиноустье и на создание плавающего терминала в Гланском заливе. Кроме того, мы строим газопровод из Норвегии – Baltic Pipe. Есть растущие гарантии безопасности поставок сырья", – подчеркнул Моравецкий.

Глава польского правительства также отметил: "Наши политические оппоненты планировали связать нас газовым соглашением с Россией до 2037 года. Мы показали, что возможно развивать энергетическую независимость".

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