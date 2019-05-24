Производство стали вырастет в 2019 году на 7%, – Минэкономразвития

Об этом сообщается в справочных документах Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выпуск общего проката возрастет на 2% - до 18,802 млн тонн, выплавка чугуна - на 4%, до 21,430 млн тонн.

Такой прогноз основан на производственных показателях января-апреля текущего года, уточнили в министерстве.

При этом источник в Минэкономразвития добавил, что при сохранении существующих тенденций, поставки металлолома на метпредприятия снизятся на 8% - до 3,080 млн тонн.

Выпуск труб в текущем году может возрасти на 6% - до 1,174 млн тонн, кокса снизится на 2% - до 10,656 млн тонн, метизов – на 4%, до 180 тыс. тонн.

При этом горнорудные предприятия могут увеличить добычу железной руды на 4% - до 76,265 млн тонн, выпуск железорудного концентрата – на 6%, до 63,842 млн тонн, подготовленного железорудного сырья - на 3%, до 54,599 млн тонн, в том числе агломерата - на 2%, до 32,454 млн тонн, окатышей - на 4%, до 22,145 млн тонн.

Как сообщал "Укрметаллургпром", в январе-апреле 2019 года произведено 20,989 млн тонн железорудного концентрата (103% относительно аналогичного периода 2018 года), 10,670 млн тонн агломерата (101%), 7,281 млн тонн окатышей (103%), 3,503 млн тонн кокса валового 6% влажности (97%), 7,045 млн тонн чугуна (102%), 7,444 млн тонн стали (107%), 6,181 млн тонн проката (100%) и 390 тыс. тонн трубной продукции (108%).

В 2018 году в Украине произведено железорудного концентрата - 60,32 млн тонн (99,7% относительно 2017 года), агломерата - 31,68 млн тонн (103%), окатышей - 21,36 млн тонн (106%), кокса валового (6% вл.) - 10,83 млн тонн (104%), чугуна - 20,56 млн тонн (102% с учетом работы в январе-феврале 2017 года предприятий на НКТ и 105% без их учета), стали - 21,1 млн тонн (98,5% и 101% соответственно), проката - 18,36 млн тонн (100% и 103% соответственно), трубной продукции - 1,1 млн тонн (106%).

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