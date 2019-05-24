Украине понадобится 50 лет до уровня доходов сегодняшней Польши, – Всемирный банк

Об этом говорится в специальным докладе Всемирного банка на тему "Использование потенциала экономического роста Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз ВБ.

"Хотя Украина и достигла прогресса в улучшении предпосылок для устойчивого роста, развитие экономики продолжает сдерживаться незавершенной трансформацией, что приводит к низкой производительности, чрезмерной зависимости от экспорта сырьевых товаров, малого количества прямых иностранных инвестиций, недостаточной глобальной экономической интеграции и слабых институтов", – отмечается в докладе.

Всемирный банк также указывает, что в будущем главная проблема Украины будет заключаться не в том, чтобы достичь высокого роста в следующем году или в течение нескольких лет, а, скорее, в том, чтобы сделать экономический рост более быстрым, длительным и инклюзивным.

"Достижение более высокого и устойчивого экономического роста потребует прогресса во внедрении критически важных реформ для повышения производительности и роста инвестиций, в том числе в таких сферах, как: верховенство права и защита прав собственности; земельная реформа; надлежащее управление и надзор в финансовом секторе; развитие конкуренции в газовом секторе; а также логистика и связь, чтобы использовать возможности внешней торговли по полной", – подчеркивает Всемирный банк.

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Как сообщалось, согласно последнему экономическому обзору Всемирного банка для Украины, в 2018 году экономика страны выросла на 3,3%, что было обусловлено высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом заработной платы, пенсий и денежными переводами из-за границы.

Причем в 2019 году прогнозируется замедление роста экономики до 2,7% из-за неравномерного прогресса в реализации реформ, неопределенности, связанной с выборами, и высокой стоимостью заимствований.

Согласно прогнозу Всемирного банка, если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году. В случае же промедления с реформами, рост экономики может замедлиться до уровня ниже 2%.

При этом макроэкономические риски для Украины пока связаны со значительными выплатами по государственному долгу, приходящихся на 2019-2021 годы, и давлением со стороны текущих расходов бюджета.

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