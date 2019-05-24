Точность расчетов в системе суточной балансировки газа выросла еще на 50%, – "Укртрансгаз"

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

Так, по данным Информационной платформы Оператора ГТС, общий объем негативных суточных небалансов в апреле составил 166,7 млн кубометров газа (или 957 млн ​​грн НДС). Из них 99% (или 947,9 млн грн) – это небалансы операторов газораспределительных сетей (ГРС), порядка 1% (или 9,5 млн грн) – заказчиков услуг транспортировки.

"По сравнению с мартом объем негативных небалансов уменьшился на 50% (в куб. м газа)", – отмечается в сообщении.

Общий объем положительных суточных небалансов за апрель составил 113,8 млн куб. м газа (или 373 млн грн), из которых более 47% (или 176 млн грн) начислено НАК "Нафтогаз Украины", 40% (или 150 млн грн) начислено заказчикам услуг транспортировки. По сравнению с мартом показатель положительных небалансов уменьшился почти 53% (в куб. м газа).

"На сегодня, совокупная задолженность по результатам работы Оператора ГТС в апреле по положительным небалансам составляет 370,9 млн и 943 млн грн по негативным небалансам, за март текущий долг по положительным и отрицательным небалансам пока составляет 285, 8 млн грн и 1,57 млрд грн соответственно", – сказано в сообщении.

В "Укртрансгазе" подчеркивают, что проблема негативных небалансов не решается и носит системный характер.

"Облгазы продолжают отбирать газ на производственно-технологические расходы по газотранспортной системе, не возмещая его стоимость Оператору ГТС", – заявляют в "Укртрансгазе".

В компании отмечают, что среди дальнейших шагов развития рынка природного газа в ближайшее время – пересмотр тарифов Оператора ГТС, которые должны быть экономически обоснованными, решение вопроса несанкционированных отборов, запуск работы торговых платформ (июнь) и запуск работы Информационной платформы Оператора газохранилищ Украины (июнь).

Читайте также: "Укртрансгаз" подписал договоры с 23 иностранными компаниями на хранение газа

Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", по итогам работы первого месяца в режиме суточной балансировки точность расчета заказа услуг в марте по сравнению с ранее действующим режимом месячного балансирования выросла в 6 раз.

Напомним, режим суточной балансировки на рынке газа введен с 1 марта 2019 года. Тогда оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" сообщил о полной готовности информационной платформы для перехода на суточную балансировку.

До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года. При первом переносе НКРЭКУ 27 июля 2018 года решила оштрафовать АО "Укртрансгаз" на 850 тыс. грн за ряд нарушений, приведших к срыву перехода на суточное балансирование газа.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что по состоянию на 1 марта 2019 года операторы газораспределительных сетей задолжали оператору ГТС за услуги балансирования около 35 млрд грн.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram