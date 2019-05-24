В украинских судах могут появиться комнаты для анонимных показаний

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Уверен, что вы видели такие комнаты в кино. В реальной жизни за границей для тайных допросов свидетелей во время рассмотрения дел в судах обычно используются эти комнаты со специальным оборудованием, которое скрывает изображение и меняет голос. Это важно для безопасности, защиты и конфиденциальности тех людей, которые дают показания. Сейчас мы обновляем государственные строительные нормы по проектированию судов. И одним из предложений изменений в эти нормы является обязательное устройство отдельной современной комнаты, где свидетели, находящиеся под защитой (тайные свидетели), смогут давать анонимные показания. Чтобы там было все необходимое оборудование для возможности сокрытия изображения, изменения голоса и соблюдены необходимые требования для обеспечения безопасности свидетелей", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Сейчас в действующих нормах есть требования к проектированию отдельной комнаты для свидетелей, которая должна быть оборудована телефонной и видеосвязью.

"Однако это вовсе не те условия и оборудование, которыми должны быть обеспечены современные суды. По этому поводу нам надо тщательно изучать зарубежный опыт, брать его за основу, адаптировать к украинским реалиям и внедрять", - добавил Парцхаладзе.

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