В России запретили размещать на уличных табло информацию о курсе рубля

23 апреля Центробанк РФ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за пределами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Банк при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками должен размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения", – говорится в указании регулятора.

При этом информацию о курсах валют можно размещать в средствах массовой информации и интернете, а также мобильных приложениях банков.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин дал Банку России право устанавливать обязательные требования для кредитных организаций о порядке размещения ими курсов обмена иностранной валюты, подписав в декабре 2018 года соответствующий закон.

Еще в феврале 2018 года Банк Россиивыступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации – щиты, стенды, перетяжки и т.д.), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков.

Свое предложение тогда ЦБ РФ объяснил необходимостью ужесточить борьбу с нелегальными обменниками.

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