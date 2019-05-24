Обновленные требования к надежности зданий вступили в силу, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, новые нормы вступили в действие с 1 января 2019 года и призваны способствовать повышению безопасности и надежности зданий в целом на 30%.

"Безопасность и надежность зданий и сооружений – это самый главный аспект. И он должен быть соблюден на всех стадиях – от проектирования до ввода в эксплуатацию объектов. Для этого соответствующие ГСН по обеспечению безопасности и надежности сооружений, мы обновили – внедрили современные требования к расчету возможных рисков, аварий и убытков", – сообщил замминистра.

"Это условия обеспечения безотказности и надежности, которые реализуются в соответствии с классом последствий зданий. Например, предусматриваются специальные конструктивные меры во избежание разрушения зданий по "принципу домино". Новые изменения будут способствовать тому, чтобы при выходе из строя одного элемента на объекте он сохранил свою эксплуатационную пригодность", – пояснил Парцхаладзе.

В частности, в новых нормах предоставлена ​​новая методика оценки рисков и возможных убытков, уточнены требования к расчету надежности зданий со значительными последствиями (СС3), а также прописаны четкие требования по расчету надежности при реконструкции и капремонте.

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Кроме того, для повышения безопасности и информирования об угрозе жизни и здоровью для объектов со значительным классом последствий (СС3), например, жилых комплексов, ТРЦ, стадионов, школ, крупных больниц, вокзалов, аэропортов, театров, музеев, предполагается обязательное установление автоматических систем мониторинга и управления. Ожидается, что это обеспечит реализацию необходимых срочных мер по эвакуации людей в случае пожара или другой аварийной ситуации.

Новые ГСН В.1.2-14: 2018 "Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий и сооружений" был разработан ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского" на замену устаревших ГСН 2009 года.

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