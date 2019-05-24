Добыча угля упала с начала года на 9,2%, – Минэнергоугля

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Добыча коксующегося угля сократилась на 25,1% (на 541 тыс. тонн) – до 1,618 млн тонн, энергетического – на 5,4% (на 491 тыс. тонн), до 8 млн 586,2 тыс. тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в апреле 2019 года добыча рядового угля снизилась на 14,9% (на 425,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2 млн 439,7 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за четыре месяца текущего года сократили добычу на 18,6% (на 287,6 тыс. тонн) – до 1 млн 262,7 тыс. тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 23,1% (на 42,6 тыс. тонн) – до 227,1 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 24,2% (на 330,2 тыс. тонн), до 1 млн 35,6 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области в январе-апреле 2019 года обеспечили добычу 3 млн 316,7 тыс. тонн угля (-15,8% к январю-апрелю 2018 года), Луганской – 146,2 тыс. тонн (-26,8%), Днепропетровской – 6 млн 237,3 тыс. тонн (-4,2%), Львовской – 484,7 тыс. тонн (-11,5%), Волынской – 19,3 тыс. тонн (-52,1%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.

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