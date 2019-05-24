Минэкономразвития определило первые две организации по управлению авторскими правами

Соответствующее решение комиссии принято по итогам состоявшихся 6-10 мая конкурсов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время эти ОКУ не являются аккредитованными. По процедуре предоставляется пять рабочих дней для обжалования другими участниками конкурса. Потом – 15 рабочих дней на рассмотрение жалоб. После этого Минэкономразвития выдает приказ об аккредитации и вносит соответствующие ОКУ в реестр аккредитованных", – пояснила советник главы Минэкономразвития Роксолана Пидласа.

Внесенные в реестр ОКУ получают полномочия по управлению авторскими и смежными правами в своих сферах на три года.

"Сейчас длится период обжалования", – отметила Пидласа.

По словам советника министра, после аккредитации ОКУ сможет от имени правообладателей заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение.

Аккредитованные ОКУ также смогут представлять интересы правообладателя в суде, если это будет предусмотрено договором между этой организацией и правообладателем.

"В целом должно было состояться четыре конкурса: в сферах публичного оповещения, публичного исполнения, кабельной ретрансляции и правонаследования. Два последних не состоялись и будут объявлены снова. На четыре конкурса поступило шесть заявок", – рассказала Пидласа, уточнив при этом, что одна организация могла претендовать на несколько сфер деятельности.

Советника министра уточнила, что два конкурса не состоялись, поскольку ни одна из ОКУ, которые подали заявки, не были достаточно репрезентативными – то есть не представляли существенное количество правообладателей.

"Или представляли произведения, которые не воспроизводятся в Украине в достаточном количестве… В ближайшее время будут объявлены новые конкурсы: на кабельную ретрансляцию и право следования", – добавила Пидласа.

При этом конкурсы в четырех других сферах состоятся в конце сентября, то есть через 14 месяцев после вступления в силу нового закона в сфере авторского права, как это и предполагает законодательство.

Как сообщалось, в июле 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав" (в парламенте проходил под №7466), устанавливающий правила работы организаций коллективного управления авторскими правами (ОКУ).

Документ устанавливает порядок и требования для аккредитации и регистрации ОКУ, особенности наполнения Реестра таких организаций, а также регулирует вопросы сбора, распределения и выплаты ими вознаграждения держателям авторских прав.

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