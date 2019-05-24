Российский "Яндекс" купил права на сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли

Об этом представитель компании сообщил изданию Ведомости, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника издания, смотреть сериал можно будет на запрещенном в Украине сайте "Кинопоиск" по подписке.

Первоначально представитель "Яндекса" заявил, что компания приобрела эксклюзивные права на "Слугу народа" для показа в интернете на территории России. Но позднее "Яндекс" уточнил, что именно эксклюзивных прав все-таки не приобрел, но "Кинопоиск" на данный момент является единственной российской площадкой, которая показывает этот сериал.

"Это не мешает другим компаниям при желании приобрести права на этот сериал", – уточнили в российской компании.

Представитель "Яндекса" отметил, что число запросов с названием сериала резко выросло в конце марта, перед первым туром президентских выборов, пик интереса пришелся на конец апреля, когда проходил второй тур. После выборов "Слугу народа" стали искать меньше, но и сейчас интерес к сериалу в три-четыре раза выше, чем в начале года.

В свою очередь в пресс-службе студии "Квартал 95" заявили, что не продавали права на интернет-трансляцию сериала "Слуга народа", его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights, передает Интерфакс-Украина.

"Международной дистрибуцией сериала "Слуга народа" и еще нескольких проектов, произведенных студией "Квартал 95", в том числе "Рассмеши комика", "Рассмеши комика. Дети", занимается компания Eccho Rights", – заявили в пресс-службе "Квартал 95".

Eccho Rights – международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле. Начиная с 2018 года Eccho Rights входит в состав CJ ENM , одной из крупнейших в Азии медиа-и развлекательных компаний.

Напомним, сериал "Слуга народа" был заблокирован с 22 мая на территории России по просьбе правообладателя.

Сериал состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале "1+1" в ноябре 2015 года, второй сезон появился на экранах через два года – 23 октября 2017 года. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине – 27 марта 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram