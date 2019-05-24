Медиахолдинг Курченко UMH подлежит конфискации, – Луценко

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Сам актив Курченко UMH явно подлежит конфискации. Еще два года назад мы наложили арест на этот медиа-холдинг", - сказал Луценко.

Он также добавил, что прокуратура попыталась передать UMH в специальный орган, который должен управлять конфискованными активами, - АРМА. Но заинтересованные лица приостановили эту передачу по решению суда. В этом году мы снова пошли в суды", - подчеркнул генпрокурор.

5 декабря 2018 года Луценко заявил, что прокуратура проводит действия, связанные со спецконфискацией медиахолдинга Курченко.

22 декабря Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Причина: прокурор не представил доказательств, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума.