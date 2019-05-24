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24.05.19 12:52

Урожай зерновых в Украине может вырасти до 70,8 миллионов тонн, – Минагрополитики

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в текущем году при благоприятных условиях урожай зерновых в стране на уровне 70,8 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным министерства, урожай кукурузы может сократиться на 7,5% – до 33,1 млн тонн, пшеницы - вырасти на 9,3%, до 26,9 млн тонн, ячменя – на 12,3%, до 8,2 млн тонн.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в майском отчете прогнозировал урожай зерна в Украине в 2019 году на уровне 72,1 млн тонн. Производство пшеницы в Украине в текущем году по данным USDA может составить 29 млн тонн, кукурузы - 33 млн тонн, ячменя - 9 млн тонн.

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