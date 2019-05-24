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24.05.19 12:42

Крупные плательщики налогов задекларировали на 15% больше НДС

Крупные плательщики налогов за апрель 2019 года задекларировали к уплате 10,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 1,4 млрд грн или на 15,3% больше, чем за апрель прошлого года.

налоги

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы сообщает БизнесЦензор.

"По результатам работы апреля 2019 года плательщиками Офиса задекларировано к уплате 10,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на более 1,4 млрд грн или на 15,3%", - говорится в сообщении.

При этом, объемы налогооблагаемых операций на территории Украины по сравнению с прошлым годом, выросли лишь на 1,9%. Таким образом, значительно увеличилась налоговая отдача плательщиков Офиса в сравнении с прошлым годом, а именно на 0,34 процентных пункта (с 2,71% за апрель 2018 году до 3,05% - за апрель 2019 года).

Положительная динамика начислений налога на добавленную стоимость прослеживается и в сравнении со среднемесячными начислениями на протяжении января-марта 2019 года, в апреле они выросли на 711 млн грн, или на 7,3%.

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