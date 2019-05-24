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24.05.19 12:27

Зеленский отменил указы Порошенко о перестановках в Нацсовете телерадиовещания

Президент Владимир Зеленский отменил президентский указ об увольнении Юрия Атременко с должности члена Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Зеленский отменил указы Порошенко о перестановках в Нацсовете телерадиовещания

Об этом сообщает сайт президента Украины, передает БизнесЦензор.

Указ об увольнении Артеменко был принят президентом Петром Порошенко перед инаугурацией нового президента.

Другим указом Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацкомисии регулирования сферы связи и информатизации (НКРСИ).

Также Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики в Администрации президента Порошенко.

НКРСИ является коллегиальным органом, который создается в составе главы и шести членов. Срок их полномочий – шесть лет. Глава и члены НКРСИ назначаются на должности и увольняются с них президентом. До недавнего времени в Комиссии была одна вакансия.

Глава и четыре члена в нынешнем составе НКРСИ были назначены в мае-сентябре 2014 года, а один – в июне 2016 года.

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