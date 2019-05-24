БизнесЦензор

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24.05.19 12:11

Аваков отрицает планы стать премьером

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает разговоры о том, что он может стать премьер-министром при президенте Владимира Зеленского.

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Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Это заявление не совсем компетентных людей", - заявил Аваков в ответ на вопрос о его возможном избрании главой правительства.

Аваков также отметил, что будет оставаться на должности министра "вплоть до отставки".

В день инаугурации Владимир Зеленский призвал уйти от должностей руководителей трех других силовых ведомств: министра обороны Степана Полторак, председателя СБУ Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко.

Полторак и Грицак уже подали в отставку. 6 мая Луценко сказал, что "не видит" оснований для своего увольнения. А потом добавил, что готов к сотрудничеству с Зеленским, хоть переговоров с его командой не ведет.

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