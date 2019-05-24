Аваков отрицает планы стать премьером

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Это заявление не совсем компетентных людей", - заявил Аваков в ответ на вопрос о его возможном избрании главой правительства.

Аваков также отметил, что будет оставаться на должности министра "вплоть до отставки".

В день инаугурации Владимир Зеленский призвал уйти от должностей руководителей трех других силовых ведомств: министра обороны Степана Полторак, председателя СБУ Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко.

Полторак и Грицак уже подали в отставку. 6 мая Луценко сказал, что "не видит" оснований для своего увольнения. А потом добавил, что готов к сотрудничеству с Зеленским, хоть переговоров с его командой не ведет.