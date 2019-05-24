Крупнейшими получателями "зеленого тарифа" в 2018 году стал ДТЭК Ахметова и китайская корпорация. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют расчеты Bihus.Info, сделанные на основании данных о платежах "Энергорынок", сообщает БизнесЦензор.

В тройке прошлогодних лидеров - электростанции, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдинг Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

По данным Министерства энергетики, в общем альтернативные электростанции прошлого года получили от ГП "Энергорынок" 16,8 млрд грн. Сколько из этой суммы пошло каждой отдельной компании, чиновники не разглашают.

11 млрд из этой суммы пошли 10 бизнес-группам, которые развивали крупнейшие проекты в "зеленой энергетике" по состоянию на 2018 год. То есть на них пришлось 65% "зеленых" денег.

По 3 млрд грн за год получили за "зеленую" энергию солнечные электростанции, которые при президентстве Виктора Януковича развивали близкие к нему братья Клюевы, и альтернативные энергопроекты Рината Ахметова (преимущественно за счет Ботиевской ВЭС).

В первую 10-ку прошлогодних бенефициаров "зеленого" тарифа также входят:

ВЭС украинского бизнесмена со шведскими корнями Карла Стурена (1 млрд грн),

СЭС бизнесменов Андрея Гордиенко и Сергея Хрипкова (до 1 млрд каждые),

ВЭС нардепа Максима Ефимова (840 млн),

ГЭС и СЭС экс-помощников депутата Александра Домбровского (до 500 млн),

солнечная станция в Болграде, которая, вероятно, до сих пор принадлежит Клюевым (до 500 млн),

СЭС Александра Репкина (до 300 млн),

гидро- и солнечные станции Юлии Левочкин и Игоря Тынного (до 300 млн).

С 2019 года деньги по "зеленому" тарифу начнут получать новые станции, открытые рядом постмайданных политиков и близких к ним бизнесменов.

Так, альтернативной энергетикой начала заниматься инвестгруппа ICU из орбиты экс-президента Петра Порошенко. Среди совладельцев ICU Макар Пасенюк, финансовый советник Порошенко. В общем ICU строит 3 солнечные станции общей мощностью более 225 МВт, первая из них уже запущена в начале 2019-го.

Кроме того, компания "Подстепное солнце", которая принадлежит народному депутату Игорю Котвицкому и жене министра внутренних дел Арсена Авакова Инне, достраивает солнечную станцию на 25 МВт, которая уже получила "зеленый" тариф.

Компания ETG, которую связывают с экс-нардепом от "Народного фронта" Николаем Мартыненко, строит целый ряд солнечных станции в Желтых Водах Днепропетровской области.

Холдинг ДТЭК Ахметова планирует в 5 раз увеличить свои мощности в альтернативной энергетике до конца 2019-го (с 210 МВт в 2018 до 1000 МВт в 2019).

Для всех станций, которые получили "зеленый" тариф, повышенный размер оплаты за "чистую" энергию будет гарантированно действовать до 2030 года.

"Зеленый" тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию атомных электростанций. Кроме того, "зеленый" тариф в Украине в среднем в 1,5-2 раза выше цены "зеленой" энергии в странах ЕС.

По расчетам Минэнерго, из-за массового запуска новых альтернативных энергопроектов в 2019 году, уже с 2021-го платить за "зеленую" энергию нужно будет не прошлогодние 17 млрд, а более 40 млрд грн в год.

Однако, вместо того, чтобы снижать "зеленый" тариф для станций, которые запустятся уже в этом году, в частности для крупных промышленных объектов, парламент с подачи председателя комитета ТЭК Александра Домбровского (БПП) и министра энергетики Игоря Насалика ограничил физическую возможность строить мелкие частные СЭС на земле.