Экс-глава Shell и гендиректор Stevedores Yamal подали в отставку с должности директоров JKX

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации обнародованной JKX на сайте Лондонской фондовой биржи, данное решение было принято после годового собрания акционеров, состоявшегося 23 мая.

"После объявления результатов недавнего общего собрания акционеров Кристиан Букович и Андрей Штырба подали в отставку с поста директоров компании", – отмечено в сообщении.

В ходе рассмотрения вопросов о переизбрании членов совета акционеры не проголосовали за утверждение в качестве директоров Адриана Коутеса (Adrian Coates, с 2008 по 2017 гг входил в совет директоров Regal Petroleum) и Ханса Йохума Хорна (Hans Jochum Horn, работал в советах директоров "Уралкалия" и "Еврохима").

"Обычные резолюции 3 и 6 (из повестки собрания - ИФ) не были приняты. Соответственно, Ханс Йохум Хорн и Адриан Коутс больше не являются директорами компании", – отмечено в сообщении.

Кроме того, акционеры ввели в совет директоров JKX генерального директора СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) Виктора Гладуна.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии. Крупнейшими акционерами JKX являются также Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.

Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.