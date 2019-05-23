БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.05.19 11:45

В Украине 10 июня вступит в силу новый ГОСТ по пшенице

Новый государственный стандарт по качеству пшеницы вступит в силу 10 июня 2019 года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В Украине 10 июня вступит в силу новый ГОСТ по пшенице

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"Новый стандарт ГОСТ 3768: 2019 "Пшеница. Технические условия" вводится в действие 10 июня 2019 года до начала нового маркетингового года 2019/2020", - говорится в сообщении.

Одновременно отменяется стандарт ГОСТ 3768: 2010 "Пшеница. Технические условия"

Целью нового стандарта является оптимизация и усовершенствование нормативной базы в сферах производства, заготовки, хранения, переработки, торговли и определения качества зерна пшеницы.

Новым в стандарте является сокращение количества классов зерна пшеницы, повышение и уточнения показателей хлебопекарной качества. Также стандарт предусматривает совершенствование метода определения головневых зерен, гармонизацию с международными стандартами ISO и европейскими EN.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100