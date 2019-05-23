Облигации Украины дешевеют на фоне назначений Зеленского и проблем с миссией МВФ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах она вплотную приблизилась к 9% годовых:8,91% и 8,96% годовых.

Бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 –7,92% и в 2021 – 7,68% годовых.

Помимо того на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 63,14% от номинала.

Участники рынка называют основными причинами негативной динамики на рынке звучавшие в среду новости о возможном досрочном сворачивании из-за роспуска Рады и отставки правительства миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая 21 мая начала работу в Киеве по оценке программы stand by. Представительство МВФ в Украине сообщило, что эксперты Фонда продолжают работу, однако более детального официального комментария так и не последовало.

Помимо того, по словам главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиала, инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

"Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом", - сказал он.

Гривня 22 мая на внутреннем рынке также подешевела до 26,3036 грн/$1 с 26,1038 грн/$1. Снижение курса могло быть большим, однако Нацбанк вышел на рынок с продажей валюты для поддержки гривни.

Падением завершился день и на рынке акций: WIG-Ukraine снизился на 1,2%, а индекс "Драгон Капитал" KPDCI_USD – на 0,85%.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями, хотя решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Ранее Зеленский назначил главой администрации адвоката Игоря Коломойского Андрея Богдана.

Богдан работал в команде Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы.

Также Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Баканов с 25 января 2013 года - руководитель ООО "Квартал 95". С декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа". На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского.