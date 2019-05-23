Стоимость моста Кличко выросла до 420 миллионов

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Эта стоимость посчитана за период с октября 2018 года по май 2019 года.

Увеличение стоимости строительства моста произошло за счет перераспределения расходов в пределах бюджетных назначений, предусмотренных Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА на 2019 года в специальном фонде бюджета Киева.

Так, было на 232,63 млн грн уменьшено финансирование реконструкции Киевского зоопарка и одновременно на 132,63 млн грн увеличены расходы на строительство указанного моста, а также на 100 млн грн увеличена реконструкция здания Киевской городской клинической больницы №6.

Напомним, строительство моста между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" началось в конце 2018 года.

Оно ведется с нарушениями законодательства. В частности, вопреки Генплану Киева, в пределах двух парков-памятников садово-паркового искусства на территории природно-заповедного фонда.

Несмотря на проведенный в 2013 году обязательный архитектурный конкурс разработку проекта моста через тендер заказали у киевской компании "Проектные системы Лтд" Андрея Миргородского.

Практически сразу после начала строительства КГГА заказало фирме Миргородского корректировку проекта. К маю строительство велось по новому проекту с нарушением, а именно - без экспертизы этого откорректированного проекта. Эта экспертиза была утверждена только 2 мая.

Ранее швейцарские архитекторы, которые были среди победителей конкурса 2013 года, заявили, что при строительстве мостового перехода в Киеве используются концепции их проекта. Кроме того, оказалось, что оплату от КГГА они до сих пор так и не получили.

Интересно, что мэр Киева Виталий Кличко осенью 2017 года, то есть после объявления тендера на строительство моста, заявил, что они начинают строить "пешеходный облегченный мост по швейцарскому проекту".