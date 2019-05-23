"Харьковгаз" испытал роботов для поиска краж газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаза" сообщает БизнесЦензор.

Впервые специалисты компании разработали и протестировали робототехнику по поиску дефектов газопроводов и несанкционированных подключений к газовой трубе.

Сотрудники ПАО "Харьковгаз" реализовали проект - разработали и собрали робота, который передвигается по газовым трубам. Его использование позволяет быстро находить незаконные врезки в газопровод, фиксировать на видео факты краж газа. При этом газоснабжение не прекращается и не нужен доступ на территорию потребителя.

В 2019 году за несанкционированное использование газа ворам начислено к оплате 5,5 млн. грн. Самовольное вмешательство в газовый счетчик, для уменьшения показаний, стоит потребителям в среднем 50 тыс. грн., несанкционированные подключения к газопроводам - 200 тыс. грн.

"На самом деле, для потребителя дешевле честно потреблять газ и контролировать его расходы. Например, человек, который оплатил за кражу газа 200 тыс. грн., должен устранить нарушения вызванные кражей, оплатить отключение и пуск газа. А мог бы потратить эти средства на энергосберегающие мероприятия, новое оборудование, утепление дома и таким образом уменьшить размер платежей", - отметила коммерческий директор "Харьковгаза" Ирина Листова.

Что касается вмешательства потребителей в работу счетчиков газа для уменьшения его показаний, в этом году начисление убытков за кражу газа будет осуществляться даже в случае, когда прибор учета с вмешательством имеет просроченный срок поверки.

"То есть, просрочка срока поверки счетчика не освобождает потребителя от необходимости оплатить за свои махинации", - объясняет компания.

Всего с начала года было выявлено более 230 вмешательств потребителей в работу приборов учета. Кроме возмещения убытков за несанкционированное использование газа, которые в среднем составляют 50 тыс грн, владельцы таких домовладений самостоятельно оплачивают приобретение нового счетчика и его установку.