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23.05.19 08:22

Венгрия получила 17 тысяч грязной нефти по "Дружбе" после возобновления прокачки, – Reuters

Венгрия получила за два дня 17,7 тысяч тонн нефти Urals с повышенным содержанием органических хлоридов после возобновления прокачки по южной ветке нефтепровода "Дружба", сообщили три источника в отрасли.

нефтепровод

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Украинская компания "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти в направлении Европы 20 мая после перерыва в поставках 15-19 мая.

По данным источников, всего с начала мая Венгрия приняла 60 тысяч тонн загрязнённой нефти Urals по "Дружбе", весь объем поступил в адрес нефтеперерабатывающей компании MOL.

Один из собеседников сказал, что MOL направил загрязнённую нефть на хранение в резервуары и будет решать вопрос о переработке этого сырья отдельно.

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