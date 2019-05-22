Верховный Суд встал на сторону НБУ в споре о неплатежеспособности банка "Хрещатик"

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

В Нацбанке напомнили, что клиенты банка "Хрещатик" в июле 2016 года обратились в суд с иском, в котором просили признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отнесении банка "Хрещатик" в категории неплатежеспособных. Суды трех инстанций удовлетворили этот иск.

Не согласившись с такими решениями судов, Национальный банк в октябре 2017 года обратился в Верховный Суд Украины с заявлением об их пересмотре, которое 16 мая суд высшей инстанции удовлетворил частично.

"В частности, Верховный Суд отменил решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, принятых не в пользу НБУ. Таким образом юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик" восстановлен, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2019 года Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик" по иску ООО "КФ "Финком", которым ранее через цепочку других компаний владел крупнейший акционер банка Андрей Иванов.

После этого исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение приостановить выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Хрещатик" гарантированной суммы возмещения.

По данным Фонда гарантирования, из ПАО "КБ "Хрещатик" за несколько месяцев до признания его неплатежеспособным было выведено около 6,9 млрд грн. При этом 84% кредитного портфеля юридических лиц банка "Хрещатик" были инсайдерскими, 85% ценных бумаг – "мусорными".

За время управления Фондом гарантирования вкладчикам банка ПАО "КБ "Хрещатик" выплачено 2,8 млрд грн, при этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляла 959 млн грн.

Напомним, в апреле 2016 года НБУ отнес банк "Хрещатик" к неплатежеспособным из-за недостаточности ликвидности и капитала, а Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в нем временную администрацию.

По данным НБУ на начало 2016 года, собственниками банка "Хрещатик" были предприниматели Андрей Иванов (37,44% акций), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24,24%), и Киевская городская государственная администрация (25%). В начале 2015 года бизнесмен Василий Хмельницкий вышел из состава акционеров банка Хрещатик, продав свой пакет акций Андрею Иванову. Хмельницкий и Иванов были совладельцами холдинга Kyiv Investment Group (КИГ).

На 1 октября 2015 года по объему активов (10,09 млрд грн) банк "Хрещатик" занимал 18 место среди 123 работающих украинских банков.

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