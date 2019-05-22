БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
22.05.19 20:13

В Киеве начнут капитальный ремонт Броварского проспекта

Броварской проспект от Левобережной площади до путепровода улицы Киото в Киеве капитально отремонтируют.

В Киеве начнут капитальный ремонт Броварского проспекта

Соответствующий рабочий проект утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации №913, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, проектом предусмотрен капитальный ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, строительство велосипедной дорожки, устройство современного освещения, ремонт и строительство ливневой канализации, благоустройство прилегающей территории.

Расчетная скорость этой магистральной улицы районного значения с 6-8 полосами движения в обоих направлениях – 80 км/час. Осуществить работы запланировано за 13 месяцев.

Финансирование капитального ремонта Броварского проспекта будет осуществляться в соответствии со столичным бюджетом и Программами экономического и социального развития Киева на соответствующие годы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100