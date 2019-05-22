Бизнес просит перенести введение нового стандарта качества пшеницы, – ЕВА

Об этом сообщает пресс-служба ЕВА, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в ассоциации, новый стандарт приказом ГП "УкрНДНЦ" введен в силу с 1 августа 2019 года. Однако кампания по уборке пшеницы в южных регионах стартует уже в июне.

"Такая ситуация вызывает обеспокоенность у бизнеса. Ведь большое количество урожая будет приниматься и классифицироваться еще по старому стандарту 2010 года. Однако, с 1 августа зерновые компании вынуждены будут переопределять классовость зерна уже по новому стандарту 2019 года. Это приведет к значительным осложнениям и недоразумениям при приеме, размещении, отгрузке и учете зерна на зерновых предприятиях и усложнит международную торговлю", – сказано в сообщении.

В связи с этим, ЕВА призвала Министерство экономразвития и торговли, Министерство агрополитики и продовольствия и ГП "УкрНИУЦ" ввести новый стандарт с июня.

В ассоциации также отметили, что важно подготовить разъяснения по определению классовости пшеницы прошлых урожаев по новому стандарту, чтобы избежать путаницы и недоразумений.

В ЕВА напомнили, что новый стандарт сократит количество классов пшеницы с 6 до 4 (три класса продовольственной и один – фуражной пшеницы) и изменит методологию определения качества зерна, что позитивно повлияет на уборку и хранение зерна.

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