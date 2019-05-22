Инвесторы негативно восприняли первые назначения Зеленского, – Dragon Capital

Об этом заявил президент Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, инвесторы – по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривню – отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная", – сказал Фиала.

По словам главы Dragon Capital, дальнейшие назначения будут также оценены сообществом инвесторов как сигнал.

"Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом. Эти деньги будут очень дорогими, может даже произойти отток инвестиций", – отметил Фиала.

"Мы очень надеемся, что глава Администрации президента (Андрей Богдан, – ред.) направит свои усилия в правильное русло. Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране", – добавил бизнесмен.

По его словам, у инвесторов возникает скепсис в отношении дальнейшего потенциала Украины двигаться в направлении установления верховенства права, что крайне важно для привлечения инвестиций в страну.

"Сложно представить, как человек из орбиты Коломойского, который занимался обратным, сейчас поменяет направление своей деятельности на 180 градусов и будет действовать не на благо олигархов, а на благо страны", – пояснил Фиала.

Глава Dragon Capital отметил, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

"Назначение Абромавичуса и Данилюка мы бы считали положительным сигналом. Зеленский презентовал их инвесторам и внешнему миру как людей, к мнению которых он прислушивается. Но сейчас мы пока что их не видим среди назначений", – сказал Фиала.

"Назначение Геруса представителем президента в Кабмине я бы не назвал суперположительным маркером", – добавил бизнесмен, отметив, что он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

Фиала подчеркнул, что Украине крайне необходимо привлечь как минимум один транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года, так как без этого страна не получит макрофинансовую помощь от ЕС и Всемирного банка.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Андрея Богдана. Первым заместителем главы АП стал Сергей Трофимов. Также заместителями были назначены Кирилл Тимошенко, сценарист студии "Квартал 95" Юрий Костюк, бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Андрей Богдан работал в команде Владимира Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы. При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Игоря Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".

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