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22.05.19 21:00

Tor выпустила браузер для обхода блокировок для Android

Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила первый официальный браузер для операционной системы Android.

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Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Tor Browser 8.5 - первый стабильный релиз для системы, разработчики тестировали альфа-версию с сентября 2018 года. В организации утверждают, что мобильный трафик растет во всем мире, и в некоторых частях света это единственный способ получить доступ в интернет. Однако, поскольку он часто находится под давлением и цензурой, Tor Project принял решение охватить этих пользователей.

Несмотря на то что версии для компьютеров и мобильных систем отличаются, по версии разработчиков, они обеспечивают практически одинаковые средства защиты. В организации не могут выпустить официальное приложение для iOS из-за позиции Apple, однако Tor Project посоветовала использовать Onion Browser как единственную альтернативу.

Для мобильного браузера был переработан интерфейс, а выбранный уровень безопасности теперь отображается на панели инструментов. В новой версии также стало легче взаимодействовать с ползунками.

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