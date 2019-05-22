Украина подпишет соглашение с Канадой о совместном кинопроизводстве

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Подписание Соглашения позволит расширить возможности продвижения украинских креативных индустрий, в частности, аудиовизуальных произведений путем постоянного обмена и межкультурного диалога между странами, участия украинских производителей аудиовизуальных произведений в международных кинопроектах, а также популяризации украинского искусства за рубежом.

Применение положений Соглашения обеспечит предпосылки для создания совместных украинско-канадских аудиовизуальных произведений, будет способствовать двустороннему сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Канадой.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram