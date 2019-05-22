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22.05.19 18:47

Украина подпишет соглашение с Канадой о совместном кинопроизводстве

Правительство приняло решение о подписании Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Кабинетом министров Украины и правительством Канады.

Украина подпишет соглашение с Канадой о совместном кинопроизводстве

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Подписание Соглашения позволит расширить возможности продвижения украинских креативных индустрий, в частности, аудиовизуальных произведений путем постоянного обмена и межкультурного диалога между странами, участия украинских производителей аудиовизуальных произведений в международных кинопроектах, а также популяризации украинского искусства за рубежом.

Применение положений Соглашения обеспечит предпосылки для создания совместных украинско-канадских аудиовизуальных произведений, будет способствовать двустороннему сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Канадой.

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