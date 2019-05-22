Кабмин назначил 5 членов набсовета аэропорта "Борисполь"

Эту информацию подтвердили министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В состав набсовета вошли три независимых члена – Владимир Жмак (Украина), Роджер Шейфеле (Roger Scheifele, Германия) и Стэн Аббелоос (Stan Abbeloos, Бельгия), а также два представителя государства: заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк и Анатолий Мамула.

Владимир Жмак имеет более чем 25-летний опыт управленческой работы с акцентом на вопросах стратегического планирования, развития бизнеса и менеджмента. С 2015 по 2016 год занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. Занимал руководящие должности в структурах группы ТНК-BP, которая входила в список 10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объему добычи нефти. Как советник президента крупнейшего в Украине мобильного оператора "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплайнз. В течение семи лет входил в наблюдательный совет "Киевстара". Член Совета EBA с 2012-го по 2014 год.

Роджер Шейфеле имеет более чем 40-летний опыт работы в области управления аэропортами. Работал над разработкой проекта и плана переноса операционной активности со старого в новый аэропорт Мюнхена в течение одной ночи. Занимал должность старшего вице-президента по управлению персоналом группы аэропортов Munich Airport GMBH (5 тыс. сотрудников). С 1997 по 2012 годы был управляющим директором аэропорта. Консультировал другие аэропорты по вопросам планирования и организации деятельности, логистики. В 2015 году присоединился к управленческой команде аэропорта Франкфурта. В прошлом году был назначен директором по развитию аэропорта.

Стэн Аббелоос в течение 35 лет работал на различных позициях в компаниях Бельгии, Китая, Казахстана, Узбекистана, России, Польши и Украины. В частности, в Украине с 2005 по 2008 год возглавлял холдинговую компанию "Фарлеп Инвест". Хорошо знаком с особенностями и требованиями американской (GLDN) и европейской (NETIA) корпоративной среды.

Анатолий Мамула – экс-начальник главного международно-правового управления Государственной администрации морского и речного транспорта. Более 10 лет возглавлял компанию, работающую в сфере юридического консалтинга предприятий транспортной отрасли. Дважды работал в Администрации Президента Украины. В сентябре 2017 был назначен на должность советника вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона.

Как сообщалось, в 2018 году аэропорт "Борисполь" нарастил пассажиропоток на 19% - до 12,6 млн чел. и ожидает 14-процентного роста пассажиропотока в 2019 году, что будет соответствовать 19-процентному росту за прошедший год. При этом, по мнению руководства аэропорта, прогнозируемое снижение темпов роста пассажиропотока связано с увеличением абсолютного числа пассажиров. По данным "Борисполя", за 2018 год международный аэропорт получил 2,3 млрд грн прибыли до налогообложения.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

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