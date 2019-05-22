Clearstream откроет доступ к украинским облигациям для иностранцев с 27 мая

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, Clearstream присоединит украинский рынок к своей сети через счет, открытый в Депозитарии Национального банка, и сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине будет выступать Citibank.

"Запуск первого в истории Украины "линка" с международным депозитарием облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, номинированных в гривне. Проведение расчетов через систему Clearstream будет гарантировать их соответствие международным стандартам и уменьшит операционные расходы инвесторов на проведение таких операций", – отмечается в сообщении.

В Минфине ожидают, что совместная инициатива будет способствовать увеличению спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), повышению их ликвидности и привлекательности на международном рынке капитала.

"Таким образом, украинское правительство расширит источники долгосрочного финансирования и сможет снизить стоимость заимствований", – сказано в сообщении.

Как ожидается, присоединение к сети Clearstream также позволит улучшить валютную структуру государственного долга за счет увеличения доли финансирования в гривне, увеличит эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики Национального банка и будет способствовать дальнейшему развитию украинского рынка капитала.

"Возможность выйти на рынки развивающихся стран, таких как Украина, через стабильную пост-торговую инфраструктуру является очень привлекательной для инвесторов во всем мире. Украина, которая теперь является частью нашей глобальной сети, открывает им новые инвестиционные и финансовые возможности", – отметил руководитель отдела глобальных рынков Clearstream Ян Виллемс.

"В этом году мы наблюдаем существенный рост спроса иностранных инвесторов на гривневые ОВГЗ. Их портфель превысил уже $1,5 млрд и продолжает увеличиваться. С открытием линка Clearstream появился потенциал для еще большего роста доли нерезидентов в украинских ОВГЗ, поскольку она все еще составляет около 5% от общего объема ОВГЗ в обращении, что значительно меньше по сравнению с другими развивающимися странами", – прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Как сообщалось, международный депозитарий ценных бумаг Clearstream и Национальный банк Украины (НБУ) подписали соглашение о корреспондентских отношениях для дальнейшего открытия счета в ценных бумагах в депозитарии Национального банка 13 марта.

Установление "линка" с Clearstream упрощает доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг, а именно облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Расчеты по гривневым ОВГЗ будут осуществляться через систему ICSD, что уменьшит трансакционные и временные затраты инвесторов на проведение таких операций.

Напомним, в мае Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", который призван облегчить иностранным инвесторам доступ к украинскому рынку ценных бумаг.

В частности, закон предусматривает введение в Украине института иностранного финансового посредника – номинального держателя (глобального кастодиана), что позволит привлечь в Украину крупные международные финансовые компании, такие как BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, N.A., Deutsche Bank, HSBC Securities Services, JP Morgan и другие.

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