Украинцы получили 70% разрешений на работу в Польше

Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Разрешения чаще всего выдают гражданам Украины.

В 2018 году разрешения на работу выдали гражданам 125 стран и двум лицам без гражданства. Чаще всего эти документы получали граждане Украины – 70%. Больше всего – 85% разрешений для украинцев – выдали в Любушском воеводстве на западе Польши.

Второй после граждан Украины группой, которая получила больше всего разрешений на работу для иностранцев, были граждане Непала – 6,1% от общего количества. Больше всего их выдали в Опольском воеводстве – 12,8%.

Кроме граждан Украины и Непала в 2018 году большой процент разрешений получили также граждане Индии и Бангладеш – по 2,5%.

По статистике, в 2018 году среди выданных разрешений на работу абсолютное большинство – 77,2% – касалось мужчин.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram