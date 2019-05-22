Корпорация "Эталон" поставит 25 школьных автобусов в Николаевскую область

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации на портале ProZorro, по условиям договора автобусы должны быть поставлены до 2 декабря текущего года.

Специализированный автобус малого класса базируется на агрегатах Ashok Leyland, оснащен двигателем Евро-5, имеет 29 пассажирских мест.

В аукционе также принимали участие ООО "Бас Мотор" (подразделение корпорации "Богдан"), предлагавшее автобусы "Богдан" за 48,375 млн грн (при ожидаемой сумме закупки 50 млн грн) и ООО "Абсолют-2016", также предлагавшее автобусы "Эталон" за 48,3 млн грн.

Как сообщалось, правительство в апреле направило 325 млн грн субвенции из госбюджета на покупку школьных автобусов, при этом города областного значения должны доплатить при их закупке не менее 30% общей стоимости.

Корпорация "Эталон", крупный украинский производитель автотранспортных средств, объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.

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